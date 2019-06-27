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طقس حار الى شديد الحرارة

هطول امطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة

هطول امطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير والباحة
weam.co/597848
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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