خطر محتمل آخر في طائرات «بوينج 737 ماكس»

واشنطن- الوئام:

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها اكتشفت خطرا محتملا في طائرات شركة بوينج من طراز “737 ماكس” في إطار عملية تقييم تعديلات برمجية طورتها الشركة مؤخرا.

ولم تسهب الإدارة في التفاصيل، لكنها قالت إنه يتعين حل المشكلة قبل رفع الحظر العالمي المفروض على تشغيل ذلك الطراز من الطائرات.

وقالت بوينج إن الإدارة حددت “مطلبا إضافيا” أثناء مراجعتها لتحديث برمجيات ذلك الطراز من الطائرات، وطلبت تلك الهيئة من الشركة معالجة المسألة من خلال تغييرات في البرمجيات التي قامت الشركة بتطويرها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وذكرت بوينج في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أنها “توافق على قرار الإدارة ومطلبها وتعمل على البرمجيات المطلوبة لتلبية طلب الإدارة.

يذكر أن دول العالم قررت حظر تشغيل الطائرة طراز بوينج 737 ماكس، في آذار/مارس الماضي عقب حادث تحطم طائرة من طراز “737 ماكس” تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا، وذلك بعد تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة طيران “ليون أير” في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا في حادث مماثل.