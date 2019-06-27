التعليقات: 0

كشفته إدارة الطيران الأمريكية

خطر محتمل آخر في طائرات «بوينج 737 ماكس»

خطر محتمل آخر في طائرات «بوينج 737 ماكس»
بوينج 373 ماكس
weam.co/597849
واشنطن- الوئام:

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها اكتشفت خطرا محتملا في طائرات شركة بوينج من طراز “737 ماكس” في إطار عملية تقييم تعديلات برمجية طورتها الشركة مؤخرا.

ولم تسهب الإدارة في التفاصيل، لكنها قالت إنه يتعين حل المشكلة قبل رفع الحظر العالمي المفروض على تشغيل ذلك الطراز من الطائرات.

وقالت بوينج إن الإدارة حددت “مطلبا إضافيا” أثناء مراجعتها لتحديث برمجيات ذلك الطراز من الطائرات، وطلبت تلك الهيئة من الشركة معالجة المسألة من خلال تغييرات في البرمجيات التي قامت الشركة بتطويرها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وذكرت بوينج في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أنها “توافق على قرار الإدارة ومطلبها وتعمل على البرمجيات المطلوبة لتلبية طلب الإدارة.

يذكر أن دول العالم قررت حظر تشغيل الطائرة طراز بوينج 737 ماكس، في آذار/مارس الماضي عقب حادث تحطم طائرة من طراز “737 ماكس” تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا، وذلك بعد تحطم طائرة أخرى تابعة لشركة طيران “ليون أير” في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا في حادث مماثل.

روابط ذات صلة

العسكري السوداني: ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار

العسكري السوداني: ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار

بوينج تعلن الانتهاء من تحديث برمجيات طائرات “737 ماكس”

بوينج تعلن الانتهاء من تحديث برمجيات طائرات “737 ماكس”

“مكافحة المخدرات” تحذر من خطر داهم ينشط أيام الامتحانات

“مكافحة المخدرات” تحذر من خطر داهم ينشط أيام الامتحانات

احذر .. خطر يحمله مفتاح سيارتك الإلكتروني .. وإليك الطريقة لتجنب الضرر

احذر .. خطر يحمله مفتاح سيارتك الإلكتروني .. وإليك الطريقة لتجنب الضرر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>