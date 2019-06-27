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العرض المشترك تم الترحيب به

استراليا وإندونيسيا تناقشان عرضاً مشتركاً لتنظيم كأس العالم 2034

استراليا وإندونيسيا تناقشان عرضاً مشتركاً لتنظيم كأس العالم 2034
weam.co/597852
سيدني- الوئام:

قال الاتحاد الاسترالي لكرة القدم اليوم الخميس إنه يدرس مع إندونيسيا التقدم بطلب تنظيم مشترك لكأس العالم لكرة القدم 2034.

وأضاف الاتحاد الاسترالي في بيان أرسله إلى رويترز عبر البريد الالكتروني “الاتحاد الاسترالي يؤكد أنه يدرس مع نظيره الإندونيسي احتمال التقدم بطلب تنظيم مشترك لكأس العالم 2034.

“تمت مناقشة العرض الإندونيسي الاسترالي في اجتماع اتحاد جنوب شرق آسيا لكرة القدم في لاوس الأسبوع الماضي”.

ويأتي بيان الاتحاد الاسترالي بعد أيام من حديث برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند عن أن عشر دول من جنوب شرق آسيا من بينها إندونيسيا ربما ستتقدم بطلب تنظيم البطولة خلال مؤتمر صحفي في بانكوك.

وأوضح الاتحاد الاسترالي أن العرض المشترك تم الترحيب به في اجتماع اتحاد جنوب شرق آسيا.

وأضاف البيان “الاتحاد الاسترالي يرحب بفرصة مناقشة عرض جنوب شرق آسيا من أجل كأس العالم 2034 مع أعضاء الاتحاد في المنطقة”.

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