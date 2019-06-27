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لحملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس

وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك فهد للبترول

وظائف أكاديمية وبحثية بجامعة الملك فهد للبترول
weam.co/597855
الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة، لحملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف ستكون متاحة في أقسام:  الهندسة المعمارية – هندسة وإدارة التشييد- العمارة – تخطيط المدن والأقاليم – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكيميائية- الهندسة الكهربائية – هندسة البترول- الهندسة المدنية والبيئية- هندسة الطيران والفضاء.

الفيزياء- الكيمياء- علوم الحياة- الرياضيات والإحصاء- المالية والاقتصاد- الإدارة والتسويق- المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية- برنامج السنة التحضيرية- اللغة الإنجليزية- التربية البدنية- علوم الحاسب الآلي والمعلومات.

هندسة النظم- هندسة الحاسب الآلي- علوم الأرض- كلية المجتمع بالدمام- الدراسات الدولية والاجتماعية- الدراسات الإسلامية والعربية.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و أن لا يتجاوز عُمر المتقدم لوظيفة (معيد) عن 30 سنة ولوظيفة (مُحاضر) عن (35) سنة.

أن يكون المعدل التراكمي في البكالوريوس والماجستير لا يقل عن (3 / 4) وحاصل على الشهادة انتظاماً.

معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

وسيتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة على الرابط: https://jobs.kfupm.edu.sa

مع إرفاق الطلبات صورة بطاقة الأحوال المدنية،السيرة الذاتية،صورة من المؤهلات العلمية،صورة من الخبرات العملية،صورة من التوصيات العلمية في موعد أقصاه شهر من تاريخ 1440/10/23هـ .

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