التعليقات: 0

ضعف ردها شجّع أطرافا أخرى على فعل ذلك

فيسبوك: حكومة امريكا مسؤولة عن التدخل في الانتخابات

فيسبوك: حكومة امريكا مسؤولة عن التدخل في الانتخابات
weam.co/597856
واشنطن- الوئام:

قال مارك زوكربرج، مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي إن ضعف الرد الحكومي الأمريكي على التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، شجّع أطرافا حكومية أخرى على فعل الشيء نفسه.

وأضاف: “كشركة خاصة ، لم تكن لدينا الأدوات اللازمة لإيقاف الحكومة الروسية. يمكننا الدفاع بأقصى ما نستطيع ، لكن حكومتنا هي التي لديها الأدوات اللازمة لممارسة الضغط على روسيا ، وليس نحن”.

وتابع: “عندما لم تتخذ الحكومة أي نوع من الإجراءات المضادة بعد عام 2016، كانت الإشارة التي تم إرسالها إلى العالم هي أننا منفتحون على الأعمال” ، مضيفًا أن الشركة شهدت منذ ذلك الحين “زيادة نشاط “من إيران وغيرها.

وقال: “لقد كثفنا بشكل كبير من الجانب الأمني”.

وأضاف أيضا أنه بينما اتخذت شركته خطوات لمنع جهات حكومية من التدخل في الانتخابات في جميع أنحاء العالم ، فإن تحديد ما هو مقبول من الحملات وما هو دون ذلك ليس من مسؤولية شركة خاصة.

روابط ذات صلة

فيسبوك تشكل مجلس رقابة لمواجهة خطاب الكراهية

فيسبوك تشكل مجلس رقابة لمواجهة خطاب الكراهية

فيسبوك تطلق تطبيقاً يدفع أموالاً للمستخدمين

فيسبوك تطلق تطبيقاً يدفع أموالاً للمستخدمين

مبدع مغمور وأحمق مشهور

مبدع مغمور وأحمق مشهور

الضباب يغطي سيدني ويتسبب في تأجيل الرحلات الجوية

الضباب يغطي سيدني ويتسبب في تأجيل الرحلات الجوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>