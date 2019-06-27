«الدم والشرف» و «المعركة 18» في قائمة الإرهاب الكندية

اوتاوا - الوئام:

أعلنت كندا عن قائمة جديدة بالمنظمات الإرهابية في القانون الجنائي ضمت لأول مرة منظمتين متطرفتين يمينيتين تعملان في كندا هما” الدم والشرف” و” المعركة 18″.

وأعلن وزير السلامة العامة والاستعداد لحالات الطوارئ الكندي رالف غودالي عن مبادرتين جديدتين لمواصلة العمل الجاري بشأن التصدي للتطرف والإرهاب على الإنترنت، مع تنامي دور الإنترنت المتزايد كأداة لنشر الإرهاب والتطرف العنيف.

ووصف بيان نشر على موقع الحكومة الكندية على الإنترنت “الدم والشرف بأنها ” شبكة النازيين الجدد الدولية، مشيرا إلى أنها تأسست في المملكة المتحدة في عام 1987 وشنت هجمات في أمريكا الشمالية وأوروبا. فيما اعتبر “المعركة 18 ” هي الفرع المسلح “للدم والشرف”.

وقال غودالي” إن المحتوى الشبكي للإرهابيين والمتطرفين يؤثر بشكل متزايد على العالم الحقيقي ويجلب معه العنف والمذابح البغيضة.

واليوم اتخذت الحكومة الكندية خطوات جديدة للتعامل مع الكراهية والعنف على الإنترنت والوفاء بالالتزامات التي قطعناها في نداء كرايستشيرش من أجل العمل.

وأضاف أن الحكومة الكندية بدأت العمل في بداية العام مع مقدمي خدمات الإنترنت للقضاء على هذه المشكلة وأجرت تعاونا جيدا إلى حد ما.

وفي 15 مايو عام 2019، اعتمد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة وزراء نيوزيلندا ياسيندا أردرن وزعماء حكوميون آخرون نداء كرايستشيرش من أجل العمل، وهو التزام عالمي بالقضاء على الإرهاب عبر الإنترنت والتطرف العنيف في أعقاب هجوم دموي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس.