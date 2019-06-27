سعود بن نايف لمجلس إدارة “الباطن”: بالعزيمة والتكاتف تعودون لدوري الأضواء

حفر الباطن- الوئام- فهد الميموني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن، برئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء المجلس، وذلك بمقر محافظة حفرالباطن، وذلك بمناسبة تزكية المجلس من الجمعية العمومية للنادي مؤخراً.

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وسمو ولي العهد -يحفظه الله- من دعمٍ واهتمام بالقطاع الرياضي، تجسد في استقبال خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص، والذي يؤكد أن الرياضة والرياضين دومًا في وجدان خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وعليهم آمال معقودة لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وشدد على أن أهالي حفر الباطن لابد أن يفرحوا بعودة ناديهم إلى دوري الأضواء، وهذا الأمر ليس مستحيلًا متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، مشيداً باهتمام سمو محافظ حفرالباطن الذي لن يدخر جهداً في دعم النادي، متمنياً سموه للنادي ومحبيه مزيد من النجاحات.