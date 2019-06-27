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في شهر يوليو المقبل

مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف تشغيل وحدة تقطير بمصفاة ماليزيا

مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف تشغيل وحدة تقطير بمصفاة ماليزيا
weam.co/597865
الرياض- الوئام:

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تستأنف بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية،تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو تموز.

يتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة
طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وأوقفت المصفاة التشغيل التجريبي في أبريل نيسان لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، بعدما نشب حريق في وحدة لإزالة الكبريت.

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