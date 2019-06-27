الفريق حميدتي: قطر توجه كامل قوتها لتدمير السودان

الخرطوم- الوئام:

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو إن النظام القطري وجه كامل قوته لتدمير المجلس العسكري السوداني، مشيرا إلى أن وفد قطر جاء إلى السودان دون إبلاغنا ونحن رفضنا قدومه.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: القطريون استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه”.

وأضاف أن قناة الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعا، لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع.