التعليقات: 0

القطريون استعملوا معنا أشد عداوة

الفريق حميدتي: قطر توجه كامل قوتها لتدمير السودان

الفريق حميدتي: قطر توجه كامل قوتها لتدمير السودان
weam.co/597871
الخرطوم- الوئام:

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو إن النظام القطري وجه كامل قوته لتدمير المجلس العسكري السوداني، مشيرا إلى أن وفد قطر جاء إلى السودان دون إبلاغنا ونحن رفضنا قدومه.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: القطريون استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه”.

وأضاف أن قناة الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعا، لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع.

روابط ذات صلة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يرفض استقبال وفد قطري ويمنعه من دخول البلاد

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يرفض استقبال وفد قطري ويمنعه من دخول البلاد

الصادق المهدي: نرفض تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين

الصادق المهدي: نرفض تشكيل حكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين

خُطط إيرانية لرفع التبادل التجاري مع قطر إلى 5 مليارات دولار

خُطط إيرانية لرفع التبادل التجاري مع قطر إلى 5 مليارات دولار

استعدادات لفتح خط بحري جديد بين إيران وقطر

استعدادات لفتح خط بحري جديد بين إيران وقطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>