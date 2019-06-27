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“الأمر بالمعروف بالرياض” تواصل تفعيل برنامج المصليات المتنقلة في المنتزهات والمولات التجارية

“الأمر بالمعروف بالرياض” تواصل تفعيل برنامج المصليات المتنقلة في المنتزهات والمولات التجارية
weam.co/597890
الرياض- الوئام

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تنفيذ برنامج المصليات المتنقلة، وذلك في الحدائق والمتنزهات والمولات التجارية في الفترة المسائية.

وتعد المصليات المتنقلة إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.

من جهته، ذكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، أن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع اعتمدت خطة لتفعيل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض وبعض المحافظات التي يرتادها المتنزهون بكثافة في الإجازة الصيفية وهي تستوعب أكثر من 200 مصل ومزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات توعوية من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه البرامج ضمن مسارات خطط الرئاسة العامة للتوعوية والتي تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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