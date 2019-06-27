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“المواصفات والمقاييس” تلزم الموردين والتجار بتسجيل عدة منتجات في منصة سابر

“المواصفات والمقاييس” تلزم الموردين والتجار بتسجيل عدة منتجات في منصة سابر
weam.co/597898
واس- الوئام

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التجار والموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، وذلك كشرط أساسي لدخولها السوق السعودي والسماح بتداولها، وذلك استمرارًا لخطتها الاستراتيجية في رفع مستوى سلامة المنتجات بالسوق وتيسير عمليات الاستيراد.

وكشفت الهيئة، أن تلك المنتجات تشمل كافة المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، والمنتجات الخاضعة للائحة الفنية لمواد البناء “قطاع المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني”، واللائحة الفنية لمواد البناء “مواد العزل ومواد تكسية البناء”، واللائحة الفنية لمواد البناء “الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة”، واللائحة الفنية لمواد البناء “الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة”، وذلك إضافةً إلى اللوائح التي تم الإلزام عليها مسبقًا.

وأوضحت هيئة المواصفات، أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل فحص المنتجات واصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة. إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة لها.

وتأتي منصة سابر الإلكترونية التي طورتها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية امتداداً لاستراتيجية الهيئة في أتمتة أعمالها وتطويرها لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري.

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