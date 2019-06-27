التعليقات: 0

وزير الطاقة الروسي يتوقع التوصل لاتفاق خلال محادثات أوبك

وزير الطاقة الروسي يتوقع التوصل لاتفاق خلال محادثات أوبك
weam.co/597908
وكالات- الوئام

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيتوصلون لاتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.

وأضاف “نوفاك”، أن وزارة الطاقة الروسية لا تزال تجري محادثات مع شركات النفط في البلاد بخصوص اتفاق الإنتاج، مشيرًا إلى أنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح، خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها في اليابان غدا الجمعة.

وقال للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إن كان يتوقع صعوبة المحادثات خلال اجتماع فيينا “أعتقد أننا سنتفق قطعا، سيكون هناك قرار عام موحد”.

روابط ذات صلة

روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 لم تنته بعد

روسيا: المحادثات مع أرامكو السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 لم تنته بعد

الفالح: المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية

الفالح: المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية

مشاورات سعودية روسية بشأن اتفاق الإنتاج العالمي

مشاورات سعودية روسية بشأن اتفاق الإنتاج العالمي

وزيرا الطاقة السعودي والروسي يبحثان إرجاء اجتماع أوبك المقبل إلى 4 يوليو

وزيرا الطاقة السعودي والروسي يبحثان إرجاء اجتماع أوبك المقبل إلى 4 يوليو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>