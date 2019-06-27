العالم المستشارة الألمانية ميركل “ترتعش” للمرة الثانية خلال شهر

برلين - الوئام:

شوهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي ترتجف أثناء لقاء بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، وهي المرة الثانية التي تنتابها فيها رعشة خلال أسبوعين، لكن المتحدث باسمها قال إنها بخير.

وكانت ميركل، 64 عاما، تشارك في مراسم لوداع وزيرة العدل كاتارينا بارلي التي ستترك منصبها لتصبح من نواب البرلمان الأوروبي. وقال المتحدث إن ميركل ستشارك في وقت لاحق في مراسم أداء وزير العدل الجديد لليمين.

وشوهدت ميركل يوم 18 يونيو الجاري، وهي ترتجف أيضا عند لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لألمانيا، لكنها قالت لاحقا إنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء. وتعاني برلين موجة حارة.

وقال المتحدث ردا على سؤال عما إذا كانت ميركل ستشارك في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق يوم الجمعة في اليابان “ستسير الأمور حسب المخطط لها. المستشارة بخير”.

وبدت ميركل في حالة طبيعية، يوم أمس، وهي تجيب على أسئلة النواب خلال جلسة بالبرلمان استمرت ساعة، كما ألقت كلمة بعد الجلسة بقليل في جامعة هومبولت في برلين.

وينتظر ميركل جدول أعمال شاق في الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن تسافر في وقت لاحق، اليوم، إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين ثم تتجه إلى بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي، يوم الأحد المقبل، والتي ستلعب فيها دورا مهما في محاولة الاتفاق على من سيتولى المناصب العليا بالتكتل في السنوات الخمس المقبلة.