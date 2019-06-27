البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يخصص 40 صهريج مياه صالحة للشرب لـ 7 محافظات يمنية

عدن - الوئام:

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن،اليوم الخميس، مشروع توزيع عدد 40 صهريجا لنقل المياه الصالحة للشرب، والمخصصة لسبع محافظات وهي : عدن ، وتعز، الضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت، وابين.

وأقيم حفل التدشين في المنطقة الحرة بمحافظة عدن، بحضور نائب رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس محمد العناني، و محافظ عدن أحمد سالمين، ومحافظ ابين ابو بكر بن حسين ، ومحافظ لحج العميد أحمد التركي، ومحافظ الضالع العميد فضل الجعدي.

وقدم الدكتور سالم الخنبشي شكره لحكومة وشعب المملكة على مواقفهم النبيلة تجاه الشعب اليمني، مؤكداً أن هذا الدعم سيشكل علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين قيادة البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه الأهالي في ست محافظات يمنية.

من جانبه، أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حفل التدشين المهندس سلمان الحزيمي في كلمة ألقاها نيابة عن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر: ” أن البرنامج يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – لدراسة وتنفيذ كافة ما يحتاجه الشعب اليمني الشقيق، في قطاع المياه وكافة القطاعات الخدمية والتنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية”.

وبيّن أن تدشين 40 صهريجاً اليوم يأتي امتداداً لعدد من المشاريع التنموية والحيوية التي دشنت سابقاً في جميع المحافظات، وشملت قطاعات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الشرعية والسلطة المحلية، ليستفيد منها الأشقاء اليمنيين ولتكون خير معين على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين المعيشة.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن صهاريج المياه بحسب احتياجات الأهالي، وبمواصفات فنيّة عالية وسيتم توزيعها على عدد من المديريات في المحافظات السبع وهي مديريات المخا والتربة في محافظة تعز، و مديرية عتق في محافظة شبوة، وسيئون والمكلا في محافظة حضرموت، و مديرية جعار زنجبور في محافظة أبين، ومديرية طور الباحة والحوطة في محافظة لحج.

يذكر أن البرنامج عمل على دعم قطاع المياه في اليمن عبر عدة مشاريع من خلال توريد صهاريج المياه وحفر الآبار في محافظة مأرب والمهرة وسقطرى وحجة، إضافة إلى إنشاء خطوط ناقلة للمياه في مدينة الغيضة وتطوير شبكة التوزيع للمياه بالمدينة، إلى جانب إنشاء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في جزيرة الفشت التابعة لمحافظة حجة وتوريد صهاريج المياه في المحافظة.