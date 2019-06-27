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في 4 أقاليم كبرى

للمرة الأولى.. فرنسا تطلق إنذارا أحمر للتحذير من موجة حارة

للمرة الأولى.. فرنسا تطلق إنذارا أحمر للتحذير من موجة حارة
weam.co/597961
باريس - الوئام:

أطلقت الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، أول إنذار أحمر على الإطلاق، للتأهب لموجة حارة خطيرة.

ويشمل الإنذار أربعة أقاليم في جنوب فرنسا، بما في ذلك مدن مرسيليا ونيم ومونبلييه وأفينيون.

ويعني الإنذار الأحمر، المستوى الأعلى بين ثلاثة مستويات للتحذير من ظواهر الطقس الخطيرة، أن “الجميع في خطر، حتى هؤلاء الذين يتمتعون بصحة
جيدة”، وفقًا للخدمة الوطنية الفرنسية للطقس(الأرصاد).

وتم إطلاق الإنذار البرتقالي (المستوى الثاني) في 76 من أصل 96 إقليما في البر الرئيسي في فرنسا وجزيرة كورسيكا للتحذير من موجة حارة.

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