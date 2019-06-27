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الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها
weam.co/597971

إلحاقاً لإعلان وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية والمعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي، على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن وزارة الخدمة المدنية تهيب بالمعلنة أسمائهم مراجعة مقر وزارة الخدمة المدنية الرئيسي بمدينة الرياض حسب المواعيد المحددة في الملف المرفق، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية.

وتؤكد الوزارة أن الدعوة لإجراء المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح/ـة لشغل الوظيفة .

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم مقر الوزارة الرئيسي بمدينة الرياض اصطحاب الوثائق التالية:

1. أصل الهوية الوطنية.

2. السيرة الذاتية

3. أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

4. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

5. السجل الأكاديمي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية إضافةً إلى السيرة الذاتية خلال فترة إجراء المقابلات الشخصية أو لم يحضر المرشح/ـة للموعد المحدد للمقابلة الشخصية والموضح في الملف المرفق سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين لإجراء المقابلات الشخصية ومواعيد المقابلات.

 

أسماء المرشحين للمقابلة

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