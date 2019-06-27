التعليقات: 0

“إعمار” شريك استراتيجي للزعيم

“إعمار” شريك استراتيجي للزعيم
weam.co/597973
الوئام - الرياض : سيف الرخيص

أعلن نادي الهلال توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع شركةإعمار” الإماراتية لتكون شريكا استراتيجيا له، ووقع رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل عقد الشراكة مع رئيس الشركة محمد العبار.

كما يمتد عقد شراكة الهلال مع إعمار لمدة خمس مواسم اعتبارً من الموسم المقبل، وفي ذلك ستحصل الشركة الإماراتية بموجب العقد على عدة مزايا بينها الإعلان على صدر قميص فرق كرة القدم.

هذا وسيتم إلغاء العقد المبرم مع شركة المملكة القابضة، الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، وذلك في حال الاتفاق بشكل نهائي مع شركةإعمار” لتحل بدلاً عنها على صدر القميص العاصمي. 

روابط ذات صلة

برج خليفة يتزين بشعار الهلال بعد الشراكة مع إعمار #اعمار_شريك_الهلال

برج خليفة يتزين بشعار الهلال بعد الشراكة مع إعمار #اعمار_شريك_الهلال

فهد بن نافل الرئيس رقم «20» تعرف على رؤساء الهلال السابقين

فهد بن نافل الرئيس رقم «20» تعرف على رؤساء الهلال السابقين

دوري أبطال آسيا: ثمانية أندية من نفس البلد يتواجهون في منافسات دور الـ 16

دوري أبطال آسيا: ثمانية أندية من نفس البلد يتواجهون في منافسات دور الـ 16

سامي الجابر يكشف حقيقة توليه ملف التعاقدات الهلالية

سامي الجابر يكشف حقيقة توليه ملف التعاقدات الهلالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>