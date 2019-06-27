أمريكا تطلب دعم حلف الأطلسي لتشكيل تحالف ضد إيران

الوئام-متابعات

دعى وزير الدفاع الأميركي، الخميس، أعضاء حلف الأطلسي للانضمام لجهود بلاده في تشديد الخناق على إيران وضمان أمن السفن في الخليج بعد سلسلة هجمات في الممر البحري الاستراتيجي.

ومع تصاعد التوتر الأميركي الإيراني، طالب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك اسبر دول الحلف بدعم واشنطن عبر إدانة إيران علانية ودراسة تشكيل تحالف بحريّ لحماية حرية الملاحة في المنطقة.

وضاعفت واشنطن العقوبات الاقتصادية على طهران بعد ان اسقطت ايران طائرة مسيّرة في الخليج، بعد سلسلة من الاعتداءات الغامضة على ناقلات نفط قالت واشنطن إنّ إيران مسؤولة عنها.

وناقش وزراء دفاع الحلف الأزمة اثناء اجتماعهم في بروكسل، حيث قال اسبر إنّ بلاده تسعى “لتدويل” قضية إيران، بعد ان دعا وزير الخارجية الأميركي الاسبوع الفائت لتشكيل “تحالف دوليّ” للتعامل مع إيران.

وقال اسبر إنّه حضّ حلفاء بلاده على “النظر في (إصدار) بيانات تدين سلوك إيران السيئ وإبراز أننا نحتاج إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

كما ضغط عليهم لدراسة تشكيل تحالف قال إنّه يمكنه “النظر في كل شيء من مراقبة الحدود البحرية بما في ذلك المراقبة الجوية إلى تتبع سير السفن لحماية المرر المائي الدوليّ وقد يتضمن حتى مواكبة” السفن.

وقال اسبر إنّ “معظم الحلفاء” في الاجتماع اقروا بالخطر الذي تشكّله إيران لكن “عددا” منهم أعربوا سابقاً في جلسات خاصة عن اهتمامهم بالمضي أبعد من ذلك.