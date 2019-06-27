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الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: موجة شديدة الحرارة ورياح على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: موجة شديدة الحرارة ورياح على هذه المناطق
weam.co/597988

توقّعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار موجة الطقس الحار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية غدًا الجمعة، على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يستمر الطقس من حار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق (الرياض- القصيم- الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الهيئة، أن السماء غدًا الجمعة، ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، فيما توقعت الهيئة، أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة 18-42 كم/ساعة، أما الموج فيتراوح بين من متر إلى مترين.

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