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القيادة تهنئ الغزواني بفوزه في انتخابات الرئاسة الموريتانية

القيادة تهنئ الغزواني بفوزه في انتخابات الرئاسة الموريتانية
weam.co/597997

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار “.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

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