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كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة

طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم

طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم
weam.co/598009
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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