التعليقات: 0

في الليلة الثانية من المناظرات الديموقراطية

بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»

بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»
weam.co/598011
واشنطن- الوئام:

اتهم المرشح الديموقراطي جو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه وضع الولايات المتحدة في “وضع رهيب”، وذلك في الليلة الثانية من المناظرات الديموقراطية للانتخابات الرئاسية والتي تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن “دونالد ترامب وضعنا في موقف رهيب. لدينا تفاوتات كبيرة في الأجور”.

وبلغ أكبر نقاش سياسي في الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته الخميس في المواجهة بين بايدن والمرشح الرقم اثنين بيرني ساندرز وثمانية مرشحين آخرين.

ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الأربعاء الماضي، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة في طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر تويتر ووصف الأمسية بأنها “مملة”.

روابط ذات صلة

تويتر يعلن تغييراً في سياساته قد يؤدي لتراجع ظهور ترامب

تويتر يعلن تغييراً في سياساته قد يؤدي لتراجع ظهور ترامب

أمريكا تطلب دعم حلف الأطلسي لتشكيل تحالف ضد إيران

أمريكا تطلب دعم حلف الأطلسي لتشكيل تحالف ضد إيران

انقسامات لمجموعة العشرين في اليابان مع تصعيد ترامب هجماته على كل الجبهات

انقسامات لمجموعة العشرين في اليابان مع تصعيد ترامب هجماته على كل الجبهات

ماكرون: سأدعو ترامب لتجنب أي تصعيد عسكري بشأن إيران

ماكرون: سأدعو ترامب لتجنب أي تصعيد عسكري بشأن إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>