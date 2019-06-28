بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة بـ«وضع رهيب»

واشنطن- الوئام:

اتهم المرشح الديموقراطي جو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه وضع الولايات المتحدة في “وضع رهيب”، وذلك في الليلة الثانية من المناظرات الديموقراطية للانتخابات الرئاسية والتي تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن “دونالد ترامب وضعنا في موقف رهيب. لدينا تفاوتات كبيرة في الأجور”.

وبلغ أكبر نقاش سياسي في الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته الخميس في المواجهة بين بايدن والمرشح الرقم اثنين بيرني ساندرز وثمانية مرشحين آخرين.

ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الأربعاء الماضي، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة في طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر تويتر ووصف الأمسية بأنها “مملة”.