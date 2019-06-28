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للطلاب في برنامج الخدمة العامة

تفاصيل الوظائف الموسمية في جامعة أم القرى

تفاصيل الوظائف الموسمية في جامعة أم القرى
weam.co/598020
مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت إدارة النشاط الكشفي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجتها لعدد من طلاب الجامعة للمشاركة في برنامج الخدمة العامة لموسم حج هذا العام 1440هـ والذي تشرف عليه جمعية الكشافة العربية السعودية في الفترة من 1440/12/1هـ، إلى 1440/12/14هـ.

وعلى من لديه الرغبة في المشاركة مراجعة إدارة النشاط الكشفي بالعابدية بمبنى إدارة الأنشطة الطلابية بالعابدية – الدور الأول أو التسجيل عبر الرابط:

https://uq.sa/7bV1rO

علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 1440/11/14هـ .

ولمزيد من التفاصيل من خلال على الرابط التالي : https://uqu.edu.sa/App/News/55744

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