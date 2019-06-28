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منح الفوز لمصلحة منتخب سريلانكا

استبعاد منتخب من تصفيات مونديال 2022

استبعاد منتخب من تصفيات مونديال 2022
weam.co/598024

استبعد منتخب ماكاو فعلياً من بطولة كأس العالم 2022 بعد رفضه السفر إلى سريلانكا للعب مباراة الإياب من الدور الأول بالتصفيات الآسيوية.

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفوز 3-0 لمصلحة منتخب سريلانكا، وغرمت اتحاد ماكاو مبلغ قدره 10 آلاف فرانك سويسري (10200 دولار).

وكان منتخب ماكاو فاز 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 6 يونيو (حزيران) الماضي، ولكنه رفض السفر إلى سريلانكا لخوض مباراة الإياب في كولمبو بعدها بخمسة أيام بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة.

ووفقاً لذلك يتأهل منتخب سريلانكا إلى الدور الثاني، إذ سيتم سحب القرعة في كوالالمبور يوم 17 يوليو (تموز) المقبل.

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