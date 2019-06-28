التعليقات: 0

باستثناء المُصرح لهم بالعمل بالمشاعر المقدسة

بدء منع دخول المقيمين والمركبات للعاصمة المقدسة

بدء منع دخول المقيمين والمركبات للعاصمة المقدسة
weam.co/598027
مكة المكرمة- الوئام:

منعت إمارة منطقة مكة المكرمة اعتباراً من اليوم الجمعة دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة، وذلك حتى نهاية موسم الحج.

ونشرت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن منع دخول العاصمة المقدسة يستثنى منه، المُصرح لهم بالعمل في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة، والحاصلين على تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

وجددت الإمارة التذكير بأن منع الدخول، يأتي بموجب التعليمات المنظمة للحج فإنه لا يسمح للمقيمين ومركباتهم بالدخول إلى العاصمة المقدسة عدا من تتوافر لديهم الوثائق المشار إليها.

روابط ذات صلة

“هدف” يستعرض البرامج الداعمة لمنشآت القطاع الخاص في مجال التوظيف بغرفة مكة المكرمة

“هدف” يستعرض البرامج الداعمة لمنشآت القطاع الخاص في مجال التوظيف بغرفة مكة المكرمة

بالصور.. دارة الملك عبدالعزيز توثق شواهد جدة التاريخية

بالصور.. دارة الملك عبدالعزيز توثق شواهد جدة التاريخية

العميد بدر بن سعود آل سعود مساعداً لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

العميد بدر بن سعود آل سعود مساعداً لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام

طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقة مكة المكرمة

طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>