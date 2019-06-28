تعرف على أسرار “ملك الآيس كريم” في إيطاليا وعالمه الخاص

روما - الوئام:

إذا مررت بالقرب من متجر الايس كريم (الجيلاتي)، الخاص بأوجينيو موروني في مالاتيسيتا، وهي منطقة في روما تقع بعيدا عن المسار السياحي، فهناك القليل في مظهره لتمييزه عما يقرب من 20 ألف متجر آخر لبيع الآيس كريم، منتشرة تقريبا في كل بلدة وقرية في أنحاء إيطاليا.

وفي الواقع، تعتبر “كانولو سيسيليانو” موطنا لأفضل أنواع الايس كريم في العالم، بحسب تصنيف صدر في فبراير الماضي عن مهرجان “جيلاتو”، وهو اتحاد يحاول تأسيس نظام نقاط لصناع الايس كريم المحترفين في إيطاليا، على غرار “نجمة ميشلان”، التي تشير إلى جودة المأكولات في المطاعم.

ويقول موروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “الشيء الوحيد المميز في الآيس كريم الخاص بي، هو بساطته”، مضيفا أنه يستعمل منتجات غذائية عالية الجودة، ويفضل أن تكون تلك المنتجات موسمية ومحلية، كما أنه يتجنب استخدام أي مكونات يتم انتاجها بكميات كبيرة.

ويؤكد ملك الايس كريم، البالغ من العمر 35 عاما، أن ” الايس كريم الجيد لا يحتوي على كثير من المكونات – الحليب والقشدة والسكر وصفار البيض والفستق والبندق أو الفواكه الطازجة، إذا كنت تصنع الـ /سوربيه (حلوى شبيهة بالايس كريم)/ – إنه بسيط ولا يجب أن يكون هناك أي ملونات أو إضافات”.

ويتّبع موروني مواسم الفاكهة، لذلك ستجده يقدم ايس كريم الفراولة خلال شهري مايو ويونيو فقط، وليس مثلا في يناير. أما البطيخ فيقدمه في فصل الصيف. وبالمثل، فإن ايس كريم الكستناء (المعروف بـأبو فروة) يكون متاحا في فصل الخريف فقط، حيث يقول إنه يحقق نجاحا كبيرا.

ويوجد لدى موروني أفكار مبتكرة، حيث يقول إنه يسعى جاهدا لإيجاد طريقة لجعل الايس كريم مفيدا للصحة، وذلك من خلال خفض محتواه من السكر، ولكن

دون أن يفقد حلاوته. ويقول في ذلك: “يجب أن نستخدم كمية أقل من السكر لأنه مُضر”.

وقد لا يعتبر الناس الايس كريم نوعا متطورا بشكل خاص، ولكن موروني يرى أن هناك الكثير من الجهد الذي يبذل في صنعه. ويوضح: “أنت بحاجة إلى

التحكم في الكثير من التفاعلات الفيزيائية والكيميائية المعقدة، من أجل ايس كريم جيد”.

فعلى سبيل المثال، إذا استخدمت كمية كبيرة من الماء، فإن الايس كريم سيتجمد سريعا ويكون أكثر صلابة. ويقول موروني إنه من الممكن اكتشاف هذا

الخطأ عندما يتم تقديم الايس كريم بالمغارف الصلبة المستديرة، بدلا من القطع السائبة المنتشرة في إيطاليا.

ويضيف ملك الايس كريم: “بالطبع المرء لا يرغب في أن يكون الايس كريم غير متماسك من أعلى، ولكن أن يكون ناعما وذو قوام كريمي – ويحتاج الواحد إلى

معرفة كيفية صناعته بهذه الطريقة. بالنسبة لي، الجيلاتي هو أصعب أنواع الطعام: فلكي تكون صانع ايس كريم جيد، أمر أكثر صعوبة من أن تكون طاه

جيد بأحد المطاعم”.

أما بالنسبة لهؤلاء الذين يرغبون في تناول الآيس كريم فقط وعدم صنعه، فإن موروني لديه بعض النصائح: اقرأ المكونات، ولا تختار الكثير من النكهات، واستعد من أجل دفع المزيد، وتمسك بما هو تقليدي – ولا تأخذ ايس كريم /النوتيلا/ أو /الأوريو/، من فضلك”.

كما أن موروني ليس من محبي هؤلاء الذين يشربون الكوكاكولا أثناء تناول الايس كريم، ولكنه يتقبل فكرة أن الإيطاليين أكثر جدية عن الآخرين فيما يخص آداب الطعام. ويقول وقد علت ابتسامة وجهه: “رأيت بعض الأشياء الغريبة، ولكن الذوق الشخصي، هو الذوق الشخصي ولا يمثل فضيحة بالنسبة لي”.