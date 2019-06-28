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ويصفه بالمشين

مجلس التعاون الخليجي يستنكر الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد

مجلس التعاون الخليجي يستنكر الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد
weam.co/598035
الرياض - الوئام:

استنكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الاعتداء على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من قبل عدد من المتظاهرين، الذي أدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة، ووصفه بأنه عمل مشين يتعارض مع علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م.

ودعا الأمين العام، الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية وفقاً للمعاهدات الدولية لتوفير الحماية التامة لسفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء المرفوض عرفاً وقانوناً.

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