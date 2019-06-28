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قرر الرهان عليه منذ عامين

برشلونة يطلب رقماً خيالياً للتخلي عن ديمبلي

برشلونة يطلب رقماً خيالياً للتخلي عن ديمبلي
weam.co/598036
برشلونة- الوئام:

كشف تقرير صحافي إسباني، اليوم الجمعة، عن المقابل الذي يريده برشلونة، للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة قرر الرهان على ديمبلي منذ عامين ولا يزال يفضل استمراره مع الفريق، رغم بعض المواقف غير الاحترافية التي تورط بها وإصاباته المتكررة.

وأبلغت الصحيفة وكيل ديمبلي موسى سيسوكو، بأن أي نادٍ يريد الحصول على خدمات اللاعب، عليه أن يدفع 400 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وأوضحت أن الإسباني إرنستو فالفيردي يعرف أن ديمبلي في حاجة إلى النضج، فهو قد يتألق في مباراة ما، وفي اليوم التالي تجده يمرر الكرة للمنافس.

وأكدت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان وليفربول يرغبان في الحصول على خدمات ديمبلي هذا الصيف.

 

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