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من بداية الموسم المقبل

الفتح يتعاقد مع حارس المرمى محمد البريه لمدة ثلاثة أعوام

الفتح يتعاقد مع حارس المرمى محمد البريه لمدة ثلاثة أعوام
weam.co/598042
الرياض - الوئام:

أعلن نادي الفتح السعودي مساء الخميس تعاقده مع حارس المرمى محمد البريه، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر الفتح عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”وقعت إدارة نادي الفتح مع حارس المرمى محمد البريه لتمثيل صفوف الفريق بداية
من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.”

وأشار الفتح إلى أن البريه، 25 عاما، سبق ومثل النادي حيث تدرج في فئاته السنية وانتقل بعدها لنادي القيصومة لمدة عامين، ليعود مرة أخرى إلى صفوف الفتح.

وأضاف النادي “شهدت مراسم التوقيع حضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ مشاري السعدون والأستاذ حسن الجبر، حيث رحبا بعودة البريه، آملين أن يكون
إضافة مميزة لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.”

ومن جانبه، أبدى اللاعب سعادته بالعودة إلى النادي الذي بدأ فيه مشواره، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة “النموذجي” وتحقيق أفضل
النتائج بالتعاون مع زملاءه اللاعبين من أجل إسعاد جماهير ومحبي الفتح.

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