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الأونروا توضح حقيقة تهجير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأونروا توضح حقيقة تهجير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
weam.co/598054
واس - الوئام

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان الشائعات التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام بأنها قررت تهجير أو توزيع لاجئي فلسطين من لبنان على عدد من الدول.
وأكدت الأونروا في بيان اليوم، أن هذه الإدعاءات عارية عن الصحة، مشدّدة على أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت إليها من الأمم المتحدة.

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