القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن استوقف المارة وسلب أموالهم بالرياض

الرياض- الوئام

نجحت شرطة الرياض في القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن استوقف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال , أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر, وذلك لتوافر الدلائل على تورُّطه بانتحال صفة رجل أمن واستيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية , وتم بحوزته ضبط الزي العسكري المستخدم ومواد مسكره ومخدرة, وقد أقر بارتكاب (21) جريمة سلب، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.