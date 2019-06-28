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تنفيذا لأمر النيابة

الكويت: القبض على المغرد ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية

الكويت: القبض على المغرد ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية
weam.co/598063
الكويت - الوئام:

ألقت السلطات الكويتية، اليوم، القبض على ناصر الدويلة، المتهم بالإساءة للمملكة العربية السعودية، عبر تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأصدرت النيابة في دولة الكويت قرار بالقبض على الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، بعد ثبوت أنه تعمد الإساءة للمملكة وكتابة تغريدات تسيء إلى المملكة.

وتضمنت تغريدات الدويلة، التحريض على الإرهاب، حين دعا الحوثيين للهجوم على مناطق داخل المملكة، كما سبق وتعرض الدويلة لقيادة المملكة وشعبها.

في حين انتقد كثير من متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات الدويلة واتهموه بالتحريض والإساءة للدول العربية الكبرى.

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