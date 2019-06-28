إنجاز طبي جديد يحققه فريق البلسم الدولية في تنزانيا #البلسم_تداوي #البلسم_الدولية_في_تنزانيا

دار السلام- الوئام

صرح البرفيسور زكريا صبحي حبيب رئيس بعثة فريق البلسم الدولية استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي، بأن فريق البسلم الدولية استطاع كتابة فصل جديد في تاريخ الطب في تنزانيا، وذلك بإجراء عملية تعد الأولى من نوعها لعلاج فتق في الحجاب الحاجز باستخدام المناظير الجراحية المتقدمة، لتكون هذه العملية سببًا في فتح طبي جديد بالمنطقة.

وتنتهي رحلة البسلم يوم الأحد القادم منجزين فيها أكثر من 10 عمليات جراحية واضعين فيها حب الله والتطوع والرغبة في مساعدة الغير بما يملكون أمام أعينهم.

يذكر أن منظمة البلسم الدولية هي منظمة غير ربحية مرخصة من سويسرا منذ 2017م، تقدم خدمات طبية للمرضى المحتاجين في مختلف الدول، تهدف إلى إحداث تغيير ملحوظ في مجال الطب الإنساني على مستوى العالم، وخدمةً للمرضى في المناطق ذات الإمكانات المحدودة، حيث تعمل المنظمة بفريقها على علاج أكبر عدد ممكن من المرضى في المناطق المحتاجة للخدمات الطبية.