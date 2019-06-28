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وتؤكد ضرورة التسجيل

التنمية الاجتماعية تنفي قبول مستفيدي الرعاية النهارية دون تقرير

التنمية الاجتماعية تنفي قبول مستفيدي الرعاية النهارية دون تقرير
weam.co/598069
الرياض - الوئام:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم صحة المعلومات المتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعميم وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بقبول المستفيدين في مراكز الرعاية النهارية دون تقرير يثبت استحقاق المستفيد.

وقد حثت الوزارة في بيان سابق لها، المستفيدين من الأشخاص من ذوي الإعاقة على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية قبل يوم 6 ذي القعدة 1440هـ، للالتحاق بالموسم القادم.

وقد أتاحت الوزارة للراغبين في الإلتحاق في مراكز الرعاية النهارية إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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