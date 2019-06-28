طيران ناس يوقع اتفاقية مع مصر للطيران لإضافة وجهات جديدة

الرياض - الوئام:

وقع طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، اتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف مع شركة الطيران الوطنية المصرية “مصر للطيران”.

تهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السفر لعملاء طيران ناس ومصر للطيران، حيث سيتمكن المسافرين على متن رحلات طيران ناس من زيارة العديد من الوجهات الجديدة في أوروبا وافريقيا من خلال الرحلات التي تشغلها مصر للطيران عبر مطار القاهرة الدولي.

ويمكن لضيوف طيران ناس الآن زيارة كل من أسمرة، أثينا، باريس، عنتيبي وروما ولارنكا والدار البيضاء وتونس ونجامينا والجزائر. وفي المقابل سيتمكن ركاب مصر للطيران من الوصول إلى العديد من الوجهات الداخلية التي يشغلها طيران ناس داخل المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية تم فتح هذه الرحلات الجوية للحجز حيث يمكن لضيوف المسافرين حجز رحلاتهم عبر موقع طيران ناس flynas.com أو عبر التطبيق الجوال.

وتعتبر هذه الشراكة ميزة فريدة تدعم استراتيجية طيران ناس التطويرية والتوسعية وتعزز وجوده الإقليمي والدولي، كونها تعمل على توفير حلول سفر متعددة وتلبي احتياجات المسافرين للوصول إلى وجهات جديدة.

يهدف طيران ناس إلى تحسين جودة خدماته بشكل مستمر وتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء من خلال توسيع نطاقه الإقليمي والدولي. وتعد هذه الاتفاقية الأحدث من سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي عقدها طيران ناس مؤخراً، منها اتفاقية الرمز المشترك مع شركة “بيجاسوس” وشركة الطيران الإماراتية “الاتحاد للطيران”.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة.

ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 38 مليون مسافر على متن رحلاته، وقد شهد هذا العدد نمواً مطرداً خلال السنوات الـ 11 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

وانعكست هذه الخدمات إيجابياً من خلال حصول طيران ناس على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لخمسة أعوام متتالية، وكذلك جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعامي 2017 و 2018 و2019م.