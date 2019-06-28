ناصر القصبي يرفع دعوى قضائية ضد عبدالله السدحان

متابعات- الوئام

حددت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض 12 من ذي القعدة، موعدًا للنظر في الدعوى القضائية التي تقدم بها الفنان ناصر القصبي ضد الفنان عبدالله السدحان، والمتعلقة بفض الشراكة بينهما بشركة “الهدف” للإنتاج الإعلامي التي أنتجت مسلسلهما الشهير “طاش ما طاش”.

وحسب ما أعلنته “سيدتي”، يرغب “القصبي” في إنهاء الشركة مع “السدحان” بشكل قانوني.

ويعد الفنانان “القصبي والسدحان” من أكثر النجوم تأثيرًا في المجتمع السعودي، وقدما سويا منذ ارتباطهما فنيًا في ثمانينيات القرن الماضي، العديد من الأعمال الدرامية، منها “أيام لا تنسى”، و”عودة عصويد”، و”كلنا عيال قرية”، إضافة إلى “طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في المواسم الرمضانية الماضية.

كما اشتركا سويا في أعمال مسرحية “حمود ومحيميد”، و”تحت الكرسي”، إلى أن أسسا شركة الهدف للإنتاج الإعلامي وظلت لسنوات طويلة.

وتوقف إنتاج أجزاء جديدة من “طاش ما طاش”، حيث كان “طاش 18” الجزء الأخير من المسلسل، وعُرض على شاشة mbc عام 2011، إذ انفصل نجماه ناصر القصبي وعبدالله السدحان فنياً بعدها.

يشار إلى أنه قبل فترة، صدر حكم بتغريم الفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي، بطلَي العمل الكوميدي الأشهر في السعودية “طاش ما طاش”، بمبلغ مليون و300 ألف ريال لصالح مخرج المسلسل ومنتجه المنفذ عامر الحمود، لاستغلالهما اسم “طاش ما طاش” من الجزء الثالث حتى الـ 18، وتنفيذ الحكم الذي صدر غيابياً، والحجز على الحسابات البنكية للقصبي والسدحان.