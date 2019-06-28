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تخطت 44.. فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

تخطت 44.. فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
weam.co/598099
وكالات- الوئام

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، أعلى درجات حرارة في تاريخها، حيث ضربت موجة ساخنة جنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية “ميتيو فرانس” إن بلدة كاربنترا، جنوبي البلاد والقريبة من أفينيون، سجلت درجة حرارة 44.3 درجة مئوية اليوم.

وكانت أعلى درجة حرارة سابقة بلغت 44.1 درجة مئوية وجرى تسجيلها أيضا في جنوب فرنسا، خلال موجة حر في أغسطس 2003 تسببت في وفاة نحو 15 ألف شخص.

وحذرت “ميتيو فرانس” من أن درجة الحرارة القياسية الجديدة مؤقتة، ولا يزال يمكن أن تشهد ارتفاعا في إطار موجة الحر الحالية.

وهناك أربع إدارات في جنوب فرنسا على وضع “الإنذار الأحمر” حيث تم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية وأغلقت حوالي أربعة آلاف مدرسة أبوابها.

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