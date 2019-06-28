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شرطة مكة توضح حقيقة ما تداولته وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”

شرطة مكة توضح حقيقة ما تداولته وسائل التواصل تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”
weam.co/598103
واس- الوئام

أوضحت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”.

ونفى المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرًا تحت وسم “اغتصاب طفل النسيم”, مبينًا أن اللقطات المتداولة مرتبطة بمشاجرة باشرتها دوريات الأمن صباح أمس بحي النسيم في محافظة جدة.

وطالب “الغامدي” الجميع بالحذر من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والوسائط عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بلزوم استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية.

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