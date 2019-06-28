أردوغان يخالف البروتوكول في قمة العشرين ويغيّر مكانه للتودد إلى ترامب

متابعات - الوئام

شهدت لقطة “صورة العائلة” بقمة العشرين، أمس الجمعة، تصرفا وصفه محللون بأنه “تجاوز” من جانب الرئيس التركي.

وأظهرت اللقطة وقوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن المخطط الخاص بالصورة يوضح أنه من المفترض أن يكون الرئيس الصيني إلى يمين ترامب، فيما يكون على يساره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي التجاوز من جانب الرئيس التركي أردوغان، فيما بدا محاولة منه للتقارب مع الولايات المتحدة، في وقت تجاهله فيه الرئيس ترامب، وهو ما الذي بدا واضحا في الصور.

ولوحظ ترامب وهو يقوم بالتربيت على ظهر الأمير محمد بن سلمان، وتبادل كلمات قليلة معه، عند بداية تجمع القادة للصورة التذكارية.

كما رصدت العدسات التقارب الروسي-الأمريكي، إذ ظهر ترامب وبوتين وهما يتبادلان حديثا وديا، قبل أخذهم مواقعهم وفق البروتوكولات المعمول بها.

وكان من المفترض أن يكون الرئيس التركي بجانب رئيس كوريا الجنوبية، بحسب خريطة “الصورة العائلية”، إلا أن ذلك لم يرق له على ما يبدو، فتجاهل الجميع واتخذ موقعا بجانب الرئيس الأمريكي.

ويتم تنظيم صورة العائلة بناء على العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، إضافة إلى ترتيب الرؤساء بحسب السنوات الأكثر خدمة في مناصبهم.