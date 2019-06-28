“مكافحة المخدرات” بالرياض تحيي اليوم العالمي لمواجهة هذه الآفة

نفذت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض فعالية بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” والذي يحتفي العالم به سنويا الموافق 26 يونيو من كل عام.

وتأتي أهمية هذا اليوم العالمي للمخدرات من حيث الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمخاطر المترتبة على المجتمع. ويتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية، تحت شعار (فضول خادع. فتجربة. فإدمان. فهلاك).

وشاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الشراكة المجتمعية في هذه الفعالية، ممثلة بوحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض “ومكاتب الضمان الاجتماعي النسوي التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، في الفعالية بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.يوسف بن مسفر السيالي.

كما شاركت جهات أخرى كنوادي الأحياء ومنها نادي الحي بثانوية نجد ونادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم “وإدارة التعليم قسم نشاطات الطالبات” وفرق تطوعية” لاستقبال زوار الفعالية المقامة بالرياض بارك لمدة 3 أيام متتالية.

بدأت الافتتاحية باستقبال الضيوف بالأناشيد الترحيبية وقص الشريط كما تم إلقاء كلمة توعوية، من مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، د. العميد راشد العارضي عن آثار المخدرات وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمخدرات والحد من الاثار الاجتماعية والاقتصادية و التحدث عن الفئات المستهدفة للمخدرات.