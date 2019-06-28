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فوق 12 مليون برميل

إنتاج النفط الأمريكي في أبريل يسجل مستوى قياسيا

إنتاج النفط الأمريكي في أبريل يسجل مستوى قياسيا
weam.co/598137

ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي شهري جديد متجاوزا حاجز 12 مليون برميل يوميا، وفقا لتقرير حكومي نشرته، “cnbc arabia”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن الولايات المتحدة انتجت 12.16 مليون برميل يوميا من الخام في أبريل بزيادة قدرها 246 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق عليه.

وفي أبريل ارتفع الانتاج في تكساس، أكبر ولاية أميركية منتجة للنفط، بمقدار 11 ألف برميل يوميا. وتراجع الانتاج في نورث داكوتا ونيو مكسيكو بشكل طفيف.

وزاد الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك 77 ألف برميل يوميا إلى 1.98 مليون برميل يوميا.

وعدًلت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها لانتاج الخام لشهر مارس/آذار بالرفع بمقدار 11 ألف برميل يوميا إلى 11.92 مليون برميل يوميا.

وقالت إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى 2.843 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان من 2.684 مليون برميل يوميا في مارس/آذار.

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