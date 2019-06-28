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جدول مباريات الدوري الألماني 2019-2020

جدول مباريات الدوري الألماني 2019-2020
weam.co/598147

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم، جدول مباريات الدوري لموسم 2019-2020، الذي يفتتح بلقاء بايرن ميونخ أمام هرتا برلين في 16 أغسطس.
بعد خوض المباراة الأولى أمام هرتا برلين، يحل بايرن ميونخ في الجولة الثانية ضيفاً على شالكه.
كذلك يستهل بروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوغسبورغ في الجولة الأولى، لكنه سيحل ضيفاً على كل من شالكه وبايرن ميونخ في أواخر أكتوبر  ومنتصف نوفمبر.
وبعدها يستضيف دورتموند الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن، الفريق البافاري في الجولة 28 من “البوندسليغا” في أبريل بعد أيام من استضافة شالكه.
وتستمر منافسات الموسم حتى 16 مايو، بينما تستمر الإجازة الشتوية بين 23 ديسمبر و16 يناير.

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكة بث مباشر في الدوري الألماني

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