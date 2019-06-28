أمانة مكة تطور نقاط الذبائح وترفع الطاقة الاستيعابية بمسلخ المعيصم

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ تحويل نقاط الذبائح بمسلخ المعيصم بمكة المكرمة إلى نقاط ذبح نصف آلية وتطوير مساراتها بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ وزيادة الإنتاج للإيفاء بالطلبات المتزايدة على اللحوم.

وأوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور سعود الحتيرشي أن إدارة المسالخ وضعت خطة استراتيجية لتطوير آلية العمل هذا العام، مبيناً بأن المساحة الإجمالية لمسلخ المعيصم تبلغ (3570) متر مربع، بطاقةٍ إستيعابية تصل إلى (20336) رأساً من الذبائح يومياً، مشيراً إلى تخصيص أربع مسارات بألوان مختلفة بهدف تنظيم دخول الذبائح، حيث يأخذ كل مسار لون معين يتوافق مع لون ورقم الذبيحة، ويتم متابعتها عبر لوحة الكترونية مرقمة، بالإضافة إلى تغطية كامل المسلخ بكاميرات مراقبة لضمان جودة العمل، والحرص على تطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

ولفت الدكتور سعود الحتيرشي إلى أن مشروع تطوير نقاط الذبائح بمسلخ المعيصم يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، و متابعة حثيثة من وكيل الأمين للخدمات المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، بتطوير الخدمات في مسالخ العاصمة المقدسة وتوفير كافة ضمانات الذبح وفق أحدث المعايير الصحية و البيئية وإحكام الرقابة على الذبائح ولحومها.