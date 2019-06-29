التعليقات: 0

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الموريتاني
weam.co/598158

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيًا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

روابط ذات صلة

القيادة تعزي الرئيس التونسي في ضحايا التفجيرين الانتحاريين

القيادة تعزي الرئيس التونسي في ضحايا التفجيرين الانتحاريين

الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة العشرين باليابان

الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة العشرين باليابان

القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق

بومبيو: المباحثات مع الملك سلمان تطرقت إلى تعزيز أمن الملاحة في هرمز

بومبيو: المباحثات مع الملك سلمان تطرقت إلى تعزيز أمن الملاحة في هرمز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>