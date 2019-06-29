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سجلت معدلات قياسية جديدة

ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة في أوروبا وتحذير من الآثار الصحية

ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة في أوروبا وتحذير من الآثار الصحية
weam.co/598169
جنيف- الوئام:

قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ان درجات حرارة الطقس قد سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول الأوروبية، لتتعدى 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا.

وذكرت المنظمة أن هذه الموجة الحارة المبكرة غير المعتادة في أوروبا هي الأحدث في سلسلة من ظواهر الطقس الشديدة.
وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم منظمة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة سجلت أرقاما قياسية أثناء النهار والليل أيضا، ويعود السبب في الموجة الحارة الحالية في أوروبا، التي تشمل دولا منها ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وسويسرا والنمسا، إلى انتشار الهواء الدافئ بأنحاء أوروبا قادما من شمال أفريقيا بما يزيد درجات الحرارة.

وأشارت نوليس إلى التحذيرات من حرارة الطقس في مناطق منها شمال إسبانيا، حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وقالت إن الأمر سيكون صعبا على السلطات التي تتعامل مع حرائق الغابات.

وأشارت المتحدثة إلى صعوبة تعامل الدول الأفقر وبعض فئات السكان مثل كبار السن والأطفال والحوامل، مع الموجات الحارة.
ومن المقرر أن يشارك أمين عام الأمم المتحدة في اجتماع في أبو ظبي حول تغير المناخ في الثلاثين من يونيه تحضيرا لقمة المناخ التي يعتزم الأمين العام عقدها في سبتمبرالقادم.

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