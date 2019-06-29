العسكري السوداني يبدي استعداده للتفاوض مع المحتجين

الخرطوم – الوئام:

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الاثيوبية الافريقية المشتركة يمكن ان يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية التي تطالبه بتسليم السلطة الى المدنيين.

ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي.

وقد توقفت المفاوضات في أيار/مايو، في وقت تؤدّي إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة “وثيقة مشتركة” مع الاتحاد الإفريقي.

وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي متطرقا الى المقترح الاثيوبي الافريقي الجديد “تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي وجمهورية اثيوبيا وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، الا انه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول الى اتفاق نهائي يفضي الى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي”. أضاف “المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق”.

وكان “تحالف الحرية والتغيير” المنظّم للاحتجاجات اعلن الخميس تلقّيه “مسودة الاتفاقية” الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الإفريقية. وقال التحالف ببيان “نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه”.

ويتضمّن المقترح الجديد الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وسيكون “تحالف الحرية والتغيير” ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.

وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس.

وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ حصة “تحالف الحرية والتغيير” في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 بالمئة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي.

وكان طرَفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقّف المفاوضات في 20 أيار/مايو، غير أنّ المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة داعياً إلى إعادة النظر بها.

وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على “استئناف المفاوضات” ووضع اللمسات الأخيرة على “المسائل المعلّقة، خصوصاً تشكيل المجلس التشريعي”، بحسب ما يوضح نصّ الاقتراح الإثيوبي – الإفريقي.

ودعا قادة الاحتجاج إلى تظاهرات حاشدة في 30 حزيران/يونيو ضد المجلس العسكري الحاكم.