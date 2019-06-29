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والاهمام بحماية المناخ

قمة دول العشرين تصدر بيانها الختامي وأبرز بنوده: تعزيز الاقتصاد العالمي

قمة دول العشرين تصدر بيانها الختامي وأبرز بنوده: تعزيز الاقتصاد العالمي
weam.co/598186
أوساكا - الوئام:

اتفق رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، اليوم، على بيان ختامي مشترك لقمتهم المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إن الولايات المتحدة قبلت أن تؤكد دول أخرى اهتمامها بحماية المناخ في البيان.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي دعا قادة المجموعة اليوم إلى الوحدة في مواجهة قضايا البيئة.

وهناك حالة من الانقسام بين قادة مجموعة العشرين حول قضية تغير المناخ، منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.

وأورد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين البنود الآتية:

– سنعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي
– نؤكد مجدداً دعمنا للإصلاح الضروري في منظمة التجارة العالمية لتطوير مهامها
– السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية
– نؤكد مجددا الالتزامات المتصلة بأسعار الصرف التي أعلنها وزراء ماليتنا ومحافظو البنوك المركزية في مارس2018

 

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