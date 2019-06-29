التعليقات: 0

عبر برقيات تهنئة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بذكرى استقلال بلاده
weam.co/598192
الرياض - الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال الملك المفدى: “يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال سمو ولي العهد: “يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

روابط ذات صلة

القيادة تعزي الرئيس التونسي في ضحايا التفجيرين الانتحاريين

القيادة تعزي الرئيس التونسي في ضحايا التفجيرين الانتحاريين

خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019

خادم الحرمين الشريفين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019

الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة العشرين باليابان

الديوان الملكي: ولي العهد غادر لزيارة كوريا وسيرأس وفد المملكة في قمة العشرين باليابان

القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>