مسؤول إماراتي: لن نترك فراغا في اليمن ولكن هناك بعض تحركات لقواتنا

أبو ظبي - الوئام:

قال مسؤول إماراتي كبير إن بلاده المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لن تترك فراغا في اليمن، ولكن هناك بعض التحركات للقوات هناك.

ونقلت صحيفة”العرب” اللندنية الصادرة اليوم السبت عن المسؤول ،الذي لم يتم ذكر اسمه، قوله: “صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات… لكنها ليست

إعادة انتشار في اليمن”، مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف العربي و”لن تترك فراغا”في اليمن.

كما نفت مصادر مطلعة في التحالف العربي للصحيفة صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن تقليص الإمارات لوجودها العسكري في اليمن على خلفية

التوتر في “الخليج العربي” بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الإمارات تشكل إلى جانب السعودية القوة الأساسية في التحالف العربي لدعم

الشرعية، الذي لا يمكن أن ينهي دوره قبل تحقيق أهدافه في عودة الاستقرار إلى اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وكافة تداعياته وآثاره.

وقالت مصادر يمنية للصحيفة إن المعلومات التي يتم تسريبها والمتعلقة ببدء الإمارات سحب بعض القوات من ميناء عدن في الجنوب ومن الساحل الغربي

لليمن ليست دقيقة، حيث أن مثل هذه التحركات عادة ما تأتي لاعتبارات عسكرية وتكتيكية أو في إطار إعادة الانتشار وإنها لا ترقى إلى درجة سحب

القوات.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الإمارات تخفض تواجدها العسكري في اليمن مع تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران .