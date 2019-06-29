حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي ليس امتدادا لنظام البشير

الخرطوم - الوئام:

قال الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، إن المجلس العسكري الانتقالي ليس امتدادا لنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف حميدتي، في كلمة ألقاها اليوم السبت، أن القوات الموجودة في الشوارع هي لتأمين الشعب وليس للوقوف ضده، منوها أن المجلس لا يقف بوجه المظاهرات السلمية، ولكن يحارب التخريب.

وأوضح أن المجلس العسكري يسعى لتشكيل حكومة مدنية تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات، مطالبا باستغلال فرصة التغيير في السودان لمحاسبة المفسدين والمجرمين، ومحذرا من التجارة بالدولار الأميركي في السوق السوداء.

ووعد حميدتي بالعمل على توفير حياة كريمة لفئات الشعب السوداني كافة، وإيجاد الوظائف للشباب في قطاعات الحكومة، العسكرية والمدنية.

يشار إلى أن المعارضة السودانية وعلى رأسها قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، وحركات شعبية، دعت إلى مظاهرات مليونية غدا الأحد 30 من يونيو الموافق لذكرى صعود البشير إلى السلطة، في ظل عدم تجاوب المجلس العسكري مع المقترح الإثيوبي، ولتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.